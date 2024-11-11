Gazetecilerden Hakaretlere Tepki

Basın mensuplarının hiç bir tehdide boyun eğmeden doğru bildiklerini cesurca yazmaya devam edeceğini dile getiren Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk, "Görevi ve misyonu ne olursa olsun hiç kimse, yaptığı bir haberden ve yorumdan dolayı gazeteci meslektaşlarımıza hakaret etme ve ithamlarda bulunma hadsizliğini yapamaz" dedi.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk, bazı mahalle muhtarlarının Elazığ'da günlük bir gazetede yayınlanan habere gösterdikleri tepkinin ve hakaretlerin yersiz ve kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Basın mensuplarının haberlerini özgür bir şekilde yaptıklarını ve bunu yaparken de mesleki etik ilkelerden vazgeçmediklerini dile getiren Başkan Gürtük, "Halkın haber alma özgürlüğü ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla kamu görevi yapan gazeteci meslektaşlarımız, gelişen olaylar ve gündemde olan konularla ilgili halkın gösterdiği tepkilere haberlerinde yer vermelerine bazı muhtarlarımız ve dernekleri tepki göstermiş, bununla da kalmayıp haberi yapan medya kuruluşumuzda görev yapan arkadaşlarımıza hakaret yağdırmış, aba altından sopa gösterme girişiminde bulunmuştur. Basın kuruluşlarımızda çalışan her bir arkadaşımız, sahadan aldığı sesi ve halkın görüşleri haberlerine yansıtmalarından dolayı rahatsız olan bazı muhtarlarımız şunu iyi bilmeli ki kendilerinin açıklama yapmaları ne kadar kendi özgür iradesi ve hakları ise haber yapmak ve bunun arkasında durmak da basın kurumlarının hakkıdır ve görevidir. Basın mensubu arkadaşlarımız hiç bir tehdide boyun eğmeden doğru bildiklerini bundan sonra da daha cesurca yazmaya devam edecektir. Yapılan haberde bir yanlışlık ve kişisel hakları ihlal varsa bunun yeri Türk mahkemeleridir. Görevi ve misyonu ne olursa olsun hiç kimse, yaptığı bir haberden ve yorumdan dolayı gazeteci meslektaşlarımıza hakaret etme ve ithamlarda bulunma hadsizliğini yapamaz. Yaptığı zaman da gerekli cevabı ve tepkisi fazlasıyla alır" diye konuştu. - ELAZIĞ