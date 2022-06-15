Gazeteciler Jandarmanın kuruluş yıldönümünü kutladı Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde görev yapan basın mensupları İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek günlerini kutladı. Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde görev yapan basın mensupları İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek günlerini kutladı. Ulusal ve yerel basın mensupları Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyarette bulundu. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga basın mensubuna nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Hisarcık Jandarma Çaycuma Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Gazeteciler Jandarmanın kuruluş yıldönümünü kutladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.