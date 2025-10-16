Gazeteciler Hakan Tosun İçin Adalet Talep Etti

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Gazeteci Hakan Tosun'un İstanbul Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Tunceli'de gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları adalet talebiyle yürüyüş düzenledi.

Tunceli'de gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İstanbul Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını yaşamını yitiren gazeteci Hakan Tosun için yürüdü.

"Hakan için adalet, herkes için adalet" ve "Katiller bulunsun, hesap sorulsun" sloganlarıyla yapılan yürüyüşün ardından basın açıklamasını gazeteci Cihan Berk tarafından okundu.

Hakan Tosun'un öldürülmesini Türkiye'de basın emekçilerine yönelik artan şiddet ve cezasızlık anlayışının yeni bir örneği olduğunu söyleyen Berk, "Bu saldırı sadece bir gazeteciye değil, toplumun haber alma hakkına yönelmiştir. Hakan Tosun'un yıllardır ekoloji, kent mücadeleleri ve toplumsal olaylar üzerine yaptığı haberlerle tanınan bir gazeteciydi. Metin Göktepe, Musa Anter ve Hrant Dink gibi gazetecilerin de benzer biçimde hakikati savundukları için katledildi" dedi.

Tosun'un ölümünün ardından yürütülen soruşturma sürecine değinen Berk, şunları söyledi:

"Hastane müdahalesi, kimlik tespiti, delillerin toplanması ve güvenliğinin sağlanması aşamalarında yaşanan ihmallerin açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. Ayrıca dosyayı takip eden gazeteci Umut Taştan'ın tehdit edilmesi, basın üzerindeki baskıların ne boyuta ulaştığını göstermektedir."

"Hakan Tosun onurumuzdur" sloganıyla taleplerini sıralayan gazeteciler, saldırının tüm yönleriyle bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını, kamera kayıtları ve delillere bağımsız uzmanların erişiminin sağlanmasını, süreçteki ihmallerin kamuoyuna açıklanmasını ve Tosun'un ailesine düzenli bilgilendirme yapılmasını istedi.

Basın emekçileri adalet sağlanana kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Gazetecilik suç değildir, gerçeği yazmak suç değildir. Cezasızlık, basın üzerindeki korku iklimini derinleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklama, "Gerçeğin sesi susturulamaz, Hakan Tosun için adalet talep ediyoruz" sözleriyle son buldu.