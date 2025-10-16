Haberler

Gazeteciler Hakan Tosun İçin Adalet Talep Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta öldürülen gazeteci Hakan Tosun için Tunceli'de düzenlenen yürüyüşte, basın emekçileri ve sivil toplum kuruluşları adalet talep etti. Basın açıklamasında, basında artan şiddet ve cezasızlık eleştirildi.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Gazeteci Hakan Tosun'un İstanbul Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Tunceli'de gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları adalet talebiyle yürüyüş düzenledi.

Tunceli'de gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İstanbul Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını yaşamını yitiren gazeteci Hakan Tosun için yürüdü.

"Hakan için adalet, herkes için adalet" ve "Katiller bulunsun, hesap sorulsun" sloganlarıyla yapılan yürüyüşün ardından basın açıklamasını gazeteci Cihan Berk tarafından okundu.

Hakan Tosun'un öldürülmesini Türkiye'de basın emekçilerine yönelik artan şiddet ve cezasızlık anlayışının yeni bir örneği olduğunu söyleyen Berk, "Bu saldırı sadece bir gazeteciye değil, toplumun haber alma hakkına yönelmiştir. Hakan Tosun'un yıllardır ekoloji, kent mücadeleleri ve toplumsal olaylar üzerine yaptığı haberlerle tanınan bir gazeteciydi. Metin Göktepe, Musa Anter ve Hrant Dink gibi gazetecilerin de benzer biçimde hakikati savundukları için katledildi" dedi.

Tosun'un ölümünün ardından yürütülen soruşturma sürecine değinen Berk, şunları söyledi:

"Hastane müdahalesi, kimlik tespiti, delillerin toplanması ve güvenliğinin sağlanması aşamalarında yaşanan ihmallerin açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. Ayrıca dosyayı takip eden gazeteci Umut Taştan'ın tehdit edilmesi, basın üzerindeki baskıların ne boyuta ulaştığını göstermektedir."

"Hakan Tosun onurumuzdur" sloganıyla taleplerini sıralayan gazeteciler, saldırının tüm yönleriyle bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını, kamera kayıtları ve delillere bağımsız uzmanların erişiminin sağlanmasını, süreçteki ihmallerin kamuoyuna açıklanmasını ve Tosun'un ailesine düzenli bilgilendirme yapılmasını istedi.

Basın emekçileri adalet sağlanana kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Gazetecilik suç değildir, gerçeği yazmak suç değildir. Cezasızlık, basın üzerindeki korku iklimini derinleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklama, "Gerçeğin sesi susturulamaz, Hakan Tosun için adalet talep ediyoruz" sözleriyle son buldu.

Kaynak: ANKA / Yerel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Barok Kuyumculuk CEO'su: Gram altın 6 bin TL'yi çok rahat geçecek

Altında fırtına yaklaşıyor! CEO'dan kritik tahmin
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber

Fenerbahçe'den taraftarlarına müjdeli haber: Saat dahi verildi
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.