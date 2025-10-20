Gazeteciler Günü Buluşması Zonguldak’ta Yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kapsamında "Gerçeğin İzinde Bir Kariyer: Gazeteciler Günü Buluşması" başlıklı panel düzenlendi.

Programın moderatörlüğünü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tapdık Terzioğlu üstlenirken, ulusal haber ajansı muhabirleri Fadime Yılmaz Elma, Ali Sencer Arslan ve Onur Altındağ panelist olarak yer aldı.

Tahir Karauğuz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panele, BEUN İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamze Çeştepe, senato üyeleri, akademisyenler, gazeteciler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Panelde, gazetecilik mesleğinin çalışma koşulları, gelişim alanları ve kariyer fırsatlarına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Panelde moderatör Doç. Dr. Seda Tapdık Terzioğlu'nun sorularını yanıtlayan gazeteciler, mesleğin dinamiklerini, haber yazım tekniklerini, güvenilir haber kaynaklarının önemini, ajanslarda staj olanaklarını ve meslek disiplininin gerekliliklerini öğrencilerle paylaştı.

Panelin ilk bölümünde moderatör Doç. Dr. Seda Tapdık Terzioğlu'nun sorularını yanıtlayan gazeteciler, mesleğe başlama hikayelerini ve gazeteciliğin toplum üzerindeki etkisini anlattı.

Ali Sencer Arslan, gazeteciliğin yoğun, zaman kavramı gözetmeden sürdürülen bir meslek olduğunu belirterek, "Zaman zaman çok zorlansak da, yaptığımız bir haberin birinin hayatını olumlu yönde değiştirdiğini görmek tüm yorgunluğumuzu unutturuyor" dedi. Arslan, kariyerine uzanan yolda sahada çalışmanın önemine dikkat çekerek, gazeteciliğin sorumluluk bilinci ve dikkat gerektiren bir alan olduğunu ifade etti.

Fadime Yılmaz Elma, gazetecilikte doğruluk ve teyit sürecinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Elma, "Gerçek haber, kaynağı doğrulanmış haberdir. Gazeteciler olarak biz, her bilgiyi teyit etmeden yayınlamayız." diyerek, öğrencilerin haber dili, yazım teknikleri ve etik kurallar konularında kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca serbest muhabirlik uygulamasıyla sektöre adım atmak isteyen iletişim fakültesi öğrencileri için fırsatlar bulunduğunu da söyledi.

Onur Altındağ ise gazeteciliğin araştırmacı yönünün mesleğin en güçlü tarafı olduğunu ifade etti. Altındağ, "Habercilik, sadece bir meslek değil; doğru bilgiye ulaşma ve bunu topluma aktarma sorumluluğudur" sözleriyle gazeteciliğin önemine değindi. Dijitalleşmenin sektörü dönüştürdüğünü ancak en güvenilir bilginin gazetecilerden alınabileceğini vurgulayan Altındağ, mesleğin hem zorlayıcı hem de büyük bir özveri gerektiren yönlerini paylaştı.

Gazeteciler, etkinliğin gerçekleştirilmesine verdiği destek ve katkılarından dolayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür etti.

BEUN ev sahipliğinde, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Gerçeğin İzinde Bir Kariyer: Gazeteciler Günü Buluşması" paneli, panelistlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı. - ZONGULDAK