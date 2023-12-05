Gazeteci Sırrı Bıyık hayatını kaybetti
Multiple miyelom hastalığı tedavisi gören gazeteci Sırrı Bıyık, 69 yaşında hayatını kaybetti. Bıyık, yarın Sakarya'da defnedilecek.
Gazeteci Sırrı Bıyık hayatını kaybetti.
Bir süredir multiple miyelom hastalığı tedavisi gören Sırrı Bıyık, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bıyık, yarın öğle namazını müteakip Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
1954 Trabzon Şalpazarı doğumlu Sırrı Bıyık, Anadolu Ajansı ile Yeni Şafak ve Star gazetelerinde çalıştı. Bıyık, sürekli sarı basın kartı sahibiydi. - SAKARYA