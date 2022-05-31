Gazeteci Sinan Özçaylak'ın baba acısı - Haberler

Gazeteci Sinan Özçaylak'ın babası İhsan Özçaylak vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören İhsan Özçaylak dün akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

Baba Özçaylak'ın cenazesi bugün Narmanlı Cami'inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, basın mensupları, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel