Gazeteci Sebahattin Özgün'ün Annesi Hayatını Kaybetti

Gazeteci Sebahattin Özgün'ün Annesi Hayatını Kaybetti
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Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Basın Danışmanlığı görevinde bulunan gazeteci Sebahattin Özgün'ün annesi Memduha Özgün vefat etti. Cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan namazın ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Basın Danışmanlığı görevinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda emekli olan gazeteci Sebahattin Özgün'ün annesi Memduha Özgün hayatını kaybetti.

Anne Memduha Özgün'ün cenazesi Narmanlı Camii'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine yakınları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri, ilde görev yapan basın mensupları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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