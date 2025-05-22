Gazeteci Sebahattin Özgün'ün Annesi Hayatını Kaybetti

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Basın Danışmanlığı görevinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda emekli olan gazeteci Sebahattin Özgün'ün annesi Memduha Özgün hayatını kaybetti.

Anne Memduha Özgün'ün cenazesi Narmanlı Camii'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine yakınları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri, ilde görev yapan basın mensupları katıldı. - ERZURUM