Gazeteci Sami Shehada, İsrail'in Saldırısını Kastamonu'da Anlatacak

İsrail'in Gazze'deki saldırısı sırasında sağ bacağını kaybeden Gazeteci Sami Shehada, İsrail zulmünü Kastamonu'da anlatacak.

İsrail ordusunun basın mensuplarını hedef aldığı saldırıda ayağını kaybetmesine rağmen görevini bırakmayarak yaşanan dramı ve İsrail'in işlediği savaş suçlarını dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli gazeteci Sami Muhammed Şehade, Gazzelilerin yaşadıklarını Kastamonu'da anlatacak. Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) ile Kastamonu Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Shehada'ye KGD tarafından 'basın onur ödülü' verilecek. Kastamonu Üniversitesi Sezai Karakoç Salonu'nda 25 Kasım Salı günü saat 14.00'de başlayacak olan konferans ve ödül töreni sonrası 'Filistin' konulu fotoğraf sergisi açılacak. - KASTAMONU