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Gazeteci Şaban Arslan için Sabah gazetesi önünde tören

Gazeteci Şaban Arslan için Sabah gazetesi önünde tören

Yerel Haberler

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan için çalıştığı Turkuaz Medya önünde tören düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan için çalıştığı Turkuaz Medya önünde tören düzenlendi.

Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan dün akşam saatlerinde çalıştığı sırada rahatsızlandı. Rahatsızlanan Arslan, hastaneye kaldırıldı. 55 yaşında, 2 çocuk babası olan Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber Arslan'ın yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu. Arslan için Turkuvaz Medya önünde tören düzenlendi. Törene Arslan'ın ailesi, mesai arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Törende acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Törende Arslan'ın cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Şaban Arslan'ın naaşı Samsun'a gönderildi. Arslan'ın yarın Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sabah Gazetesi Kalp Krizi Yerel Haberler

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