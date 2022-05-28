Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü - Haberler

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Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Metin Harıkçı'nın babası Sefer Harıkçı, Hakkın Rahmetine kavuştu.

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Metin Harıkçı'nın babası Sefer Harıkçı, Hakkın Rahmetine kavuştu.

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazetecileri Derneği Başkanı ve Sabah Gazetesi Adıyaman Muhabiri olan Metin Harıkçı'nın, babası Sefer Harıkçı (82) kalça kırığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasından Aile Mezarlığına defnedildi.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih doğan, gazeteciler ve yakınları katıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sabah Gazetesi İnternet Adıyaman Yerel Haberler

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