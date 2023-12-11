Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Gazze'yi anlattı

NİĞDE - İsrail- Filistin çatışması sonrası İsrail'e giden Gazeteci ve TV program sunucusu Mehmet Akif Ersoy, bölgedeki gözlemlerini Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide aktardı.

Gazeteci ve TV program sunucusu Mehmet Akif Ersoy'un konuşmacı olarak katıldığı 'İnsanlığın Kanayan Yarası, Onur Sınavı- Gazze' konferansında konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Dünyanın gözü önünde Gazze'de, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir katliam yaşanıyor. Gazze, gerçekten de insanlığın kanayan yarası ve onur sınavıdır. Çoluk çocuk demeden insanların katledilmesine sessiz kalınamaz. Bu bir zulümdür. Biz bu zulme karşı olduğumuzu tüm dünyaya haykırmak istiyoruz" dedi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, medya kanalları aracılığıyla halka yansıtılanın mevcut durumdan çok daha farklı olduğunu anlatan Gazeteci ve Program Sunucusu Mehmet Akif Ersoy ise; 'İnsanlığın Kanayan Yarası, Onur Sınavı- Gazze' söyleşisinde medyanın oluşturduğu algıları paylaştı.

Niğde'de Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan söyleşiye katılan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, 2021 yılında yine Gazze'yi konu olan 'Tünel: Gazze'de Yaşamak' adlı bir de kitabı yayımlanmıştı.