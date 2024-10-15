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Gazeteci İlhan Alpboğa'nın Annesi Fatma Alpboğa Toprağa Verildi

Gazeteci İlhan Alpboğa'nın Annesi Fatma Alpboğa Toprağa Verildi
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Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa'nın vefat eden annesi Fatma Alpboğa'nın cenaze töreni Öğlebeli Merkez Camii'nde düzenlendi ve aile mezarlığında defnedildi.

Karabük İletişim Derneği Başkanı ve Gazeteci İlhan Alpboğa'nın vefat eden annesi Fatma Alpboğa toprağa verildi.

Karabük İletişim Derneği Başkanı Gazeteci İlhan Alpboğa'nın annesi Fatma Alpboğa tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alpboğa için Öğlebeli Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Alpboğa'ın yakınlarının yanı sıra törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri, gazeteciler ile vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alpboğa'nın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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