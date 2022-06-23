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Gazeteci Hüsnü Çakmak vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gazeteci Hüsnü Çakmak vefat etti

Erzurum'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve bir süredir Bursa'da yaşayan Hüsnü Çakmak vefa etti.

Erzurum'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve bir süredir Bursa'da yaşayan Hüsnü Çakmak vefa etti.

Uzun bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Gazeteci Yazar Hüsnü Çakmak, Erzurum'da Devrim, Hür Söz ve Milletin Sesi Gazetelerinde uzun yıllar muhabirlik yaptı. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesinde Basın Müdürlüğünde çalışan Çakmak, emekli olduktan sonra Bursa'ya yerleşmişti.

Gazeteci Hüsnü Çakmak'ın cenazesi Bursa Demirtaş Osmangazi Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Demirtaş mezarlığına toprağa verildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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