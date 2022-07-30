Gazeteci Güntöre'den Başkan Ataç'a Ziyaret Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir’de uzun yıllar gazetecilik yapmış Erkan Güntöre’yi makamında ağırladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de uzun yıllar gazetecilik yapmış Erkan Güntöre'yi makamında ağırladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, uzun yıllar Eskişehir'de medya sektöründe görev yapmış olan Erkan Güntöre ile bir araya geldi. Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarette ülke ve şehir gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç, Güntöre'ye çalışmalarında başarılar diledi. ANKA / Yerel Ahmet Ataç Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler

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