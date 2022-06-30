Gazeteci Erdoğdu vefatının 14. Yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Haberler

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Gazeteci Erdoğdu vefatının 14. Yıl dönümünde mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gazeteci Erdoğdu vefatının 14. Yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı.

Gazeteci Kemal Erdoğmuş'un oğlu olan Burak Erdoğmuş, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Erdoğmuş için bugün mezarı başında düzenlenen anma programına, Eroğmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Gokhan Dolaş, ilçe Emniyet Müdürü Vekili Tugay Keten ilçe Müftüsü Tayyip Kocer ve gazeteciler katıldı. Genç yaşta vefat eden gazeteci için dualar edildi, rahmetle anıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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