Gazeteci Doğru'nun acı günü

Adıyamanlı gazeteci Emin Soydan Doğru'nun babası İzzettin Doğru hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi'nde bulunan evinde kalp krizi geçirerek yere yığılan Gazeteci Emin Soydan Doğru'nun babası İzzettin Doğru'yu (79) bir süre sonra fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Belirtilen adrese kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İzzettin Doğru, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen İzzettin Doğru hayatını kaybetti.

Doğru'nun cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morgundan yakınları tarafından alınarak Mustafa Baba Camiine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İzzettin Doğru, Besni Beşik Tarla Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, İzzettin Doğru'nun yakınları, sevenleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. - ADIYAMAN