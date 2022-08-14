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Gazeteci Cenk Bulut, yaşam savaşını kaybetti

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Gazeteci Cenk Bulut, yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun yıllar medya sektöründe çalışan Cenk Bulut (49), geçirdiği kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun yıllar medya sektöründe çalışan Cenk Bulut (49), geçirdiği kalp krizi ve beyin kanaması nedeniyle yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir dönem Aydın'ın yerel televizyonu olan AYTV'de uzun yıllar kameraman ve teknik sorumlu olarak görev yapan ve AY Medya'nın sahibi Cenk Bulut (49), yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı Bulut'un kalp krizi geçirdiği ve buna bağlı olarak beyin kanaması olduğu tespit edildi ve Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Bulut, fenalaştı. Sağlık durumu kötüye giden Bulut, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bulut'un vefatı başta ailesi olmak üzere basın camiası ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Basın camiasının sevilen isimlerinden olan Bulut'un cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Efeler ilçesindeki Kozdibi Camii'nden kaldırılacak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi Efeler Aydın Yerel Haberler

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