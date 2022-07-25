Türkiye'de geçen yıl 72 bin 52 kitap yayımlandı

Türkiye genelinde geçen yıl 72 bin 52 kitap yayımlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılına ilişkin yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistikleri (ISBN) açıklandı.

Buna göre, gazete ve dergi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 4 bin 460 oldu. Bu yayınların yüzde 53,6'sı dergilerden oluştu.

Gazete ve dergilerin tirajı, söz konusu dönemde yüzde 7,2 azaldı. Ülkede 2021'de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 925 milyon 56 bin 17 olarak hesaplandı, bunun yüzde 95,3'ünü gazeteler oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 28,2'si haftalık, yüzde 27,2'si haftada 2-6 gün arası, yüzde 19,5'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 21,6'sı 3 aylık, yüzde 21,4'ü aylık, yüzde 17,1'i 6 aylık olarak yayımlandı.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,3'ünü günlük, yüzde 7,8'ini haftada 2-6 gün arası, yüzde 2,5'ini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 65,7'sini aylık, yüzde 11,7'sini 3 aylık, yüzde 8,7'ini 2 aylık, yüzde 4,4'ünü haftalık yayımlananlar oluşturdu.

Yayınlanan dergilerin yüzde 16,7'si sektörel/mesleki, yüzde 14,9'u akademik, yüzde 8,7'si edebiyat/tarih içerikli olurken gazetelerin yüzde 90,3'ü siyasi/haber/güncel, yüzde 1,9'u sektörel/mesleki, yüzde 1,9'u yerel yönetim içerikli yayımlandı.

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2021 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 34,7 artarak 612 milyon 655 bin 609 lira oldu.

Yayımlanan materyallerin yüzde 23,2'si eğitim konulu

Yayımlanan materyallerin sayısı 2021'de, 2020'ye göre yüzde 11,1 artarak 87 bin 231 oldu. Yayıncılar tarafından 2021 yılında 72 bin 52 kitap, 329 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 13 bin 673 web tabanlı elektronik kitap, 815 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 362 diğer olmak üzere toplam 87 bin 231 materyal için ISBN alındı.

Yayınlar konularına göre incelendiğinde, materyallerin yüzde 23,2'si eğitim, yüzde 21,1'i yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 19,6'sı akademik, yüzde 16,4'ü yetişkin kültür, yüzde 14,6'sı çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,2'si ise inanç konulu yayımlandı.

Satılan kitap bandrolü sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 438 milyon 679 bin 864 oldu.