Gaytancıoğlu, Kendi İmkanlarıyla Yaptıkları Çadırda Yaşayan Osmaniyeli Orman Köylüsü Depremzedeleri Ziyaret Etti

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye Düziçi ilçesine bağlı orman köyü Yenifarsak’ta kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırda yaşayan depremzedeleri ziyaret etti. Gaytancıoğlu, "Türkiye’nin en zor durumda olan köylüleri, orman köylüleri. Burada orman var fakat şirketler buradan yararlanıyor ama onlar çalışıyorlar sadece yakacak alabiliyorlar" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye Düziçi ilçesine bağlı orman köyü Yenifarsak'ta kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırda yaşayan depremzedeleri ziyaret etti. Gaytancıoğlu, " Türkiye'nin en zor durumda olan köylüleri, orman köylüleri. Burada orman var fakat şirketler buradan yararlanıyor ama onlar çalışıyorlar sadece yakacak alabiliyorlar" dedi.

Bir orman köyü olan Yenifarsak'ta yaşayan depremzede yurttaşları ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Okan Gaytancıoğlu, orman köylülerinin maddi imkansızlık içinde yaşadığını, evleri hasar gören depremzedelerin kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırda yaşadıklarına dikkat çekti. Köyde yaşayan bir yurttaş, kendi yaptıkları çadırlarda üç aile yaşamaya çalıştıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN ZOR DURUMDA OLAN KÖYLÜLERİ, ORMAN KÖYLÜLERİ"

Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en zor durumda olan köylüleri, orman köylüleri. Burada orman var fakat şirketler buradan yararlanıyor. Ama onlar çalışıyorlar sadece yakacak alabiliyorlar" dedi.

"ORMANDAN KAR PAYI VERİLEBİLİR"

CHP Osmaniye İl Başkan yardımcısı Mahmut Yaş ise "Buraya el atıp vatandaşlarımıza gerek ormandan yararlanabilecek şekilde ormandan kar payı verilebilir. Orman bekçiliği tarzında işler verilerek ya da kıl keçisi dediğimiz siyah keçilerden verilerek insanlarımızın hem köyünde kalıp hem de geçimini rahat bir şekilde yaşaması sağlanabilir" dedi.

Osmaniye İl Genel Meclis üyesi Hasan Çoban da Orman Yasası'nın güncellenmesi gerektiğini söyledi.