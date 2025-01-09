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Gayrimenkul Sektöründe Değişim ve Süreklilik Vurgusu

Gayrimenkul Sektöründe Değişim ve Süreklilik Vurgusu
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Tüm Emlak Danışmanları Birliği Erzurum İl Başkanı Fatih Sağsöz, gayrimenkul sektörünün ekonomik ve sosyal yapı için önemine değinerek, sektörün geleceği için yenilikçi çözümler geliştireceklerini ifade etti. 2024 yılı için köklü değişimler hedefleniyor.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Erzurum İl Başkanı Fatih Sağsöz, Gayrimenkul sektörünün bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurulan Tüm Emlak Danışmanları Birliğinin kuruluş amacının emlak sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini sağlamak üzere sektörün daha güvenilir ve kurumsal bir yapıya kavuşmasına yönelik bütün çalışmaların Erzurum'da tamamlandığını ifade eden Fatih Sağsöz, "Gayrimenkul sektörü, bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının temel taşlarından biridir. Ancak bu sektörün geleceği sadece var olan kurallar ve standartlarla sınırlı değildir, yenilikçi yaklaşımlar sayesinde yeniden şekillendirmek en büyük amaçlarımızdan biridir. Tüm Emlak Danışmanları Birliği olarak, yalnızca Türkiye'de değil, küresel çapta gayrimenkul sektörüne yeni bir yön vermek için yola çıkmış bulunuyoruz" dedi.

Fatih Sağsöz, birliğin 2024 yılında emlak sektöründe köklü bir değişimi başlatmak gayesiyle kurulduğunu kaydederek, "Bizler sektörün ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmayıp, sektörü adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak niyetindeyiz. Amacımız; Emlak ve gayrimenkul sektöründe adil bir rekabet ortamı oluşturmak ve ilimizde faaliyet gösteren bütün emlak danışmanlarının mesleki haklarını savunmak ve onları en yüksek mesleki standartlarla buluşturmaktır.

Erzurum'da kaçak, kayıt dışı çalışan ve vergi mükellefi olmayıp da korsan olarak emlak alım-satımı yapan yüzlerce insan var, gerçek manada ve profesyonelce gayrimenkul alım-satımı yapan, işyeri olan, kira veren, vergi ödeyen, bağ kur primi ödeyen, oda sicil kaydı ve sigortalı istihdam olan üyelerimizin haklarını koruma adına bütün korsan emlakçıları tespit etmek suretiyle ya kayıt altına aldıracağız, ya da devlete vergi vermeleri için gerekli kurum ve kuruluşlara en kısa sürede başvurularımızı yapacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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