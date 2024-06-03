GAÜN Öğrencileri Hastanede Çocukları Ziyaret Etti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi.

GAÜN öğrencileri ders kapsamında hazırladığı gösteriler ile GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara mutlu hatıralar yaşattı. GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, Çocuk Animatörlüğü Dersi kapsamında hazırladığı müzikli dans, palyaço, pandomim, masal canlandırması, hokkabaz gösterisi gibi animatörlük uygulamalarını hastanede sergiledi. Ziyarette bazı öğrenciler palyaço kıyafeti giyerken, bazıları da yüzünü boyayıp gösteri yapıp, çocuk hastalarla birlikte oyun oynadı.

Çocuk Gelişimi Programı Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Hülya Dirlik, hastanedeki çocukların mutlu olması ve eğlenceli zaman geçirmesi için kapsamlı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Hülya Dirlik, "Çocukların yüzündeki mutluluk hepimizi sevindirdi. Umarım bu tür etkinliklerle hastanedeki çocuklara moral olacak, mutluluk verecek birçok çalışmaya da örnek teşkil etmiş oluruz. Ayrıca öğrencilerimizin ders kapsamında öğrendiği yüz boyama, animasyon uygulamaları gibi konularda yetkin olduğunu görmek de beni çok mutlu etti" dedi. - GAZİANTEP