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GAÜN Deprem Bölgesi Zirvesi'nde depremin hukuki boyutu konuşulacak

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi'nde depremin hukuki boyutu ele alınacak. Ruhsatlar, yapı denetim kusurları gibi sorunlar panel ve oturumlarda ele alınacak. Zirveye Hatay ve Adıyaman Başsavcıları ve savcıları da katılacak.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından depremin 1. yılında geçmişe, günümüze ve geleceğe farklı bir gözle ve çok boyutlu şekilde bakmak üzere düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi'nde depremin hukuki boyutu da konuşulacak.

Depremle birlikte ortaya çıkan pek çok hukuki sorun; ruhsatlar, yapı denetim kusurları gibi sorunlar panel ve oturumlarda ele alınacak. Cumhuriyet Başsavcıları, baro temsilcileri ve akademisyenlerin yer alacağı Zirve'de Hatay ve Adıyaman Başsavcıları ve savcıları bölgeden bilgiler verecek.

Zirve'ye on-line kayıt aşağıdaki QR ve link ile yapılabilecek. Zirve hakkında bilgilere https://depremzirvesi.gantep.edu.tr sitesinden ulaşılabilirsiniz. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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