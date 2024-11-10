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GAÜN'de Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi

GAÜN'de Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi
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Gaziantep Üniversitesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümü anısına düzenlenen anma programında, çelenk koyma töreni gerçekleştirildi ve Atatürk'ün liderliği hakkında önemli vurgular yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıldönümü anısına düzenlenen "Atatürk'ü Anma Programı" gerçekleştirildi.

GAÜN Atatürk Anıtı önünde başlayan program, çelenk koyma töreniyle başladı. Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen törene GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın katılımı nedeniyle çelenk koyma görevini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş yaptı. Çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden program GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü'nün "Atatürk" konulu konuşmasıyla sonlandı.

Konuşmasında Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini başlatan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran lider olarak dünya tarihinde eşi benzeri az bulunan bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Tansü, Atatürk'ün sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir vizyon sunduğunu belirtti.

Doç. Dr. Tansü konuşmasının devamında, "Atatürk, milli kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesine çıkararak, laik ve çağdaş bir Cumhuriyet bize hediye etti. Bu sayede modern dünyaya tam anlamıyla entegrasyon sağlamamıza kapı araladı. Kısacık ömründe bir ulus-devlet modeli oluşturarak bu kadar büyük bir başarıyı elde etmiş başka bir lider yoktur. Hatta O, aramızdan ayrıldıktan sonra bile düşünceleri, ilke ve inkılaplarıyla bize yol göstermeye devam etti. Gandi, Mustafa Kemal Atatürk'ü şöyle tanımlamıştır: 'İngilizleri yenene kadar Tanrı'yı da İngiliz zannederdim.' Bu söz Atatürk'ün mazlum ve sömürgecilik altında ezilen halklar için bir sembol haline geldiğini vurgulamaktadır. Lloyd George'un Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediği şu söz de O'nun ne kadar büyük bir lider olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor: 'İnsanlık tarihi, birkaç yüzyılda bir dahi yetiştirebiliyor. Şu talihsizliğimize bakınız ki, o da Türk ulusuna nasip oldu.' Bu ifadeler, Atatürk'ün dünya tarihindeki eşsiz yerini ve liderlik vasfını açıkça göstermektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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