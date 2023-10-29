Gastronomi Günleri Gala Programı Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gastronomi Günleri Gala Programı'nda ünlü şefler, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Gastronomi Günleri'nin Kayseri'ye yakıştığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde atölye çalışmaları, yarışmalar, sempozyum, mantı rekor denemesi ve sektörel paneller ile Kayseri'yi gastronomi şehri yapma adına Gastronomi Günleri tüm hızıyla devam ederken, Erciyes Kayak Merkezi Kardan Adam Tesisleri'nde Kayseri Gastronomi Günleri Gala Programı düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ile Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, ülkenin dört bir yanından gelen ünlü şefler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Büyükkılıç programda yaptığı konuşmada; Gastronomi Günleri'nin Kayseri'ye yakıştığını vurgulayarak, "Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bağrıma basıyorum. Kayseri'mize yakıştı, bu projeyi bu şekilde anlamlı ve kabul gören anlayışla hayata geçiren sizlersiniz, gururumuzsunuz" dedi. Büyükkılıç, Kayseri Gastronomi Günleri'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin hizmete açılma sürecine girdiği güne denk geldiğini, böyle güzellikleri bağrında barındıran bir çalışma olduğunu söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekibine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'miz Anadolu'nun göz bebeği ve cazibe merkezi olarak, 6 bin yıllık ticari geçmişiyle birlikte sanatın, değişik kültürel zenginliklerin merkezi haline gelmiştir, siz de bu şehri tanıdınız ve tanıtıyorsunuz" dedi. Bu çalışmalarda işin mutfak kısmındaki isimsiz kahramanları da tebrik eden ve onlara teşekkür eden Büyükkılıç, Kayseri'nin gastronominin merkezi olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, Cenab-ı Allah ay yıldızlı Türk Bayrağımızın altında, vatanına, milletine, devletine, inancına sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi ve bu duygularla yaşamayı nasip etsin" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç'a çalışmalarından dolayı takdirlerini bildirerek teşekkür eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ı çok takdirle ve teşekkürle karşılıyorum. Kendisi bu faaliyetlerde hiç emeğini esirgemeyen ve şehrimizin bir adım daha ileri gitmesi için gayret gösteren faaliyetler ve icraatlar içerisinde bulunmaktadır. Bu da bizi çok güçlü kılmaktadır" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'de böylesine nitelikli bir alt yapıya sahip, bu kadar şehri rahatlatan, şehire nefes aldıran millet bahçesinde, gastronominin festival boyutuyla kucak açmasının önemine değinen Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gerçekleştirilen hizmetler dolayısıyla Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini iletti. Karamustafa, Gastronomi Günleri'nin geleneksel hale getirilmesini temenni ederek, "Yerel yönetimlerin bu konudaki desteği çok kıymetli. Büyükşehir Belediyemizin katkıları çok kıymetli, meslek odalarımızın bu işe gönül vermesi çok kıymetli" dedi. Gastronomi Günleri'nin dolu dolu geçtiğini söyleyen Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise oda olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 1 ton mantıyı 1 kazanda pişirerek rekor kırdıklarını ifade etti. Aydemir, Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleştirilerek, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi. - KAYSERİ