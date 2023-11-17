Gastronomi çalışmalarının katkısı bilimsel araştırmalarla doğrulandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin tanıtımı ve pazarlanması konusundaki gastronomi çalışmalarının isabetli olması, bilimsel araştırmalarla doğrulandı.

Kayseri'nin mutfak kültürü ve değerleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın büyük gayret ve girişimleriyle meyvesini vererek 2021 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne dahil edilmesi ile neticelenirken, şehri tanıtmak, anlatmak doğrultusundaki bu çalışmalar noktasında, şehrin pazarlanmasında gastronominin ne denli isabetli bir kulvar olduğu da bilimsel araştırma ve makaleler ile doğruladı. Buna göre, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, gastronominin Kayseri'nin pazarlanmasında öncü alanlardan birisi olduğu ortaya çıktı. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi'nin yıl 2023, cilt 7, sayı 2 numaralı yayınındaki 'Gastronomi ve Kent Pazarlamasının Kayseri Örneğinde İncelenmesi' başlıklı makalesinde, gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarının ve yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı. Makalede kent pazarlamasında gastronominin önemini belirlemeye yönelik olarak sorulan sorularla katılımcıların bu konudaki düşünceleri ve algıları değerlendirildi. Buna göre, "Gastronominin tüm yaş grupları açısından önemli bir kent pazarlama aracı olduğunun kabul edildiği görülmüştür" ifadelerine yer verilerek şu bilgiler paylaşıldı;

"Kayseri ili özelinde yöresel mutfağın Kayseri ilinin diğer turistik ve ilgi çekici özeliklerine kıyasla ne ölçüde ziyaretçi çekme kapasitesine sahip olduğu ve dolayısıyla kent pazarlamasındaki öneminin belirlenmesine yönelik sorulan sıralama sorularının sonuçlarına göre kayak ve dağcılık gibi sportif faaliyetler ardından gastronominin kentin ziyareti için ikinci önemli gerekçeyi oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçla paralel şekilde Kayseri ilinin öne çıkan özelliklerinin önem sıralamasında kış turizmi ve yemek kültürü en önemli özellikler olarak gösterilmiştir. Ayrıca yemek kültürünün özelliği olarak da Kayseri yemeklerinin lezzeti en önemli faktör olmuştur."

Kadim ve köklü tarihi ile zengin kültürel çeşitliliği sayesinde gastronomi konusunda önemli kentlerin başında yer alan Kayseri'nin bu özelliğini öne çıkarmak, bu doğrultusunda şehri tanıtmak için gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, çalışmalarının meyvelerin alarak 2021 yılında Kayseri mutfağını UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne kazandırmıştı. Öte yandan bu kapsamda Gastronomi Günleri ve Gastronomi Çalıştay'ları da gerçekleştiren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin lezzetlerini her platformda pek çok etkinlikte de öne çıkarmayı sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleşecek olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen, Kayseri'nin zengin gastronomi kültürü çalışmalarının gerçekleştirileceği ve yapımı tüm hızıyla devam eden Mutfak Sanatları Merkezi'nin de hem kültüre hem de turizme büyük katkısı olması hedefleniyor.

Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde, 27, 28 ve 29 Ekim günlerinde Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında 3 gün süren etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 3 gün boyunca birbirinden önemli ve özel etkinliklerin gerçekleştirildiği, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların olduğu Gastronomi Günleri, hem ünlü şeflerden hem de vatandaşlardan tam not aldı. - KAYSERİ