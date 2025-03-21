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Gastro Niğde Derneği, Vali Çelik ile Ziyaret Gerçekleştirdi

Gastro Niğde Derneği, Vali Çelik ile Ziyaret Gerçekleştirdi
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Gastro Niğde Derneği Başkanı Rıdvan Toprak ve üyeleri, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret ederek şehirlerinin gastronomi potansiyelini tanıtma planlarını paylaştı.

Gastro Niğde Derneği Başkanı Rıdvan Toprak ve dernek üyeleri, Niğde Valisi Cahit Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ana gündemi, Niğde'nin zengin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak ve şehrin gastronomi potansiyelini daha da ileriye taşımak oldu. Dernek, bu alandaki faaliyetleri ve şehrin gastronomi ile turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik planlarını Vali Çelik'le paylaştı. Derneğin yürüttüğü projeler ve Niğde'nin gastronomik zenginliklerinin tanıtılması için atılacak adımların değerlendirildiği ziyarette Gastro Niğde Derneği Başkanı Rıdvan Toprak, Gastro Niğde Derneği'nin farklı meslek gruplarından üyeleriyle, Niğde'nin gastronomi ve turizm alanındaki gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Rıdvan Toprak, Niğde'nin gastronomik potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak için yürütülen çalışmalar konusunda Vali Çelik'e bilgi verirken, kendilerine gösterdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin anısına, dernek üyeleri tarafından Vali Çelik'e isminin yer aldığı özel tasarım bir mum hediye edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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