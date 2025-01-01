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Gassallık Mesleği Dijital Platformda Gündem Oluyor

Gassallık Mesleği Dijital Platformda Gündem Oluyor
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Türkiye'de dijital platformda yayımlanan bir dizi ile dikkat çeken gassallık mesleği, gassalların zorluklarını ve toplumdaki algısını ele alıyor. Sivas'taki gassallar Fatih Turgut ve Nida Başköy, mesleklerinin manevi yükünü ve yaşadıkları zorlukları aktarıyor.

Asırladır büyük bir fedakarlık ile sürdürülen gassallık mesleği, son günlerde dijital platformda yayınlanan bir dizi ile Türkiye gündemine oturdu. Sivas'ta gassallık mesleğini icra eden Fatih Turgut ve Nida Başköy merak konusu olan mesleklerinin zorluklarını anlattı.

Türkiye'de dijital platformda yayınlan bir diziyle gündem olan gassallık son zamanlarda en çok merak edilen meslekler arasında yerini aldı. Yayınlanan dizi ile gündem olan gasallar dikkatleri üzerine çekti. Ölüleri yıkayarak son yolculuklarına hazırlayan gasallar, yakınlarının dahi yaklaşamadığı cenazelere cesaret ve özveriyle önemli bir görevi yerine getiriyorlar.

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde bulunan gasilhane de görev yapan gassal Fatih Turgut ve Nida Başköy mesleğin zorluklarını anlatarak, mesleğin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını ve bu işi yapabilecek sınırlı sayıda insan bulunduğu ifade ettiler.

"Gassal, ölü yıkayana denir"

3 yıldır gassallık yapan Fatih Turgut, mesleğini duyanların kendisinden uzaklaştığını belirterek, "Gassallık, bir Müslümanın öldükten sonra onu yıkayacak kişiye deniyor. Mesleğimizi icra ederken farklı olaylara şahit olabiliyoruz. Çünkü biz insanların en zor zamanlarında yanlarındayız. İnsanların son anında onları temizleyip ve giydirip uğurlayan kişileriz. Bu vazifeyi yapmaktan gurur ve onur duyuyorum. Burada bir abimizi evlatları ile beraber yıkamıştık. Evlatları babasını yıkadığı esnada ölen baba evlatlarının elini sıkarak tebessüm etmişti. Bu olay beni çok fazla düşündürmüştü. Burası insanların son olarak geldiği yerdir. Bizlerde insanların üzüntülü anlarında onların kalplerini memnun edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ölüler ile hemhal olduğumuz için dışarıda ne iş yapıyorsun diye sorduklarında 'Gassalım, ölü yıkıyorum' diyorum. Bunu dediğim zaman bizden uzak durmaya başlıyorlar" dedi.

"Sınırlı sayıda insan bulunuyor"

Dizinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Turgut, "Ölümün insanlara bir o kadar yakınken bir o kadar uzak olduğunu görüyoruz. Ben böyle bir dizi gördüğüm için çok mutlu oldum. Gassal arkadaşlar ile de kendi aramızda sürekli konuşuyoruz ve böyle bir dizide olabiliyormuş dedik. Bizim ne yaşadığımızı ve insanlar ile olan ilişkilerimizi anlatan mükemmel bir dizi olduğunu gördük. Çünkü biz burada 15 dakika içerisinde bir ölüyü yıkayıp hemen kefenleyip göndermiyoruz. Bunların manevi ağırlığı bizim üzerimizde kalıyor. İnsanlar dışarıdan baktığı zaman bizim burada hiçbir iş yapmadığımızı düşünüyorlar. Aslında baktığımızda bu işi yapabilecek sınırlı sayıda insan bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Biz korkutucu değiliz"

Sivas'ın kadın gassallarından Nida Başköy ise gassallığa insanlar tarafından sıcak bakılmadığını söyleyerek, "Gassalık mesleği aslından çok güzel bir meslek fakat insanların sıcak bakmadığı bir meslektir. İnsanlar bu mesleği yapmak istiyorlar fakat burayı gördüklerinde geri adım atıyorlar. Mesleğe yeni başladığım zamanlarda bir bayan yıkadım. Kapıda 2 küçük erkek çocuğu vardı. Çocuklar, " Annemi geri verin" diye ağlıyorlardı. Bu olaydan sonra kendimi çok kötü hissetmiştim ve gözümün önüne kendi evladım geldi. Bu mesleği severseniz yapabilirsiniz. Halk eğitim merkezleri cenaze kursları veriyor fakat insanlar buraya gelip cenazeyi gördükten sonra direk vazgeçiyorlar. Kendi cenazeleri ile yüzleşmeden anlayamıyorlar. Dizi bence çok hoş olmuş. Bir yere gittiğim zaman kendimi oraya ait hissetmiyorum. İnsanlar bana mesleğimi öğrendikten sonra benden uzak durmaya başlıyorlar. En çok bana senin elinden nasıl yemek yiyorlar diye soruyorlar. Toplumda bizim korkutucu insanlar olmadığımızı güzel şekilde anlatılır" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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