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Gassal Dizisi Kadınları Gassallık Kursuna Yönlendirdi

Gassal Dizisi Kadınları Gassallık Kursuna Yönlendirdi
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Dijital içerik platformunda yayınlanan 'Gassal' dizisi, izleyicilerde gassallık mesleğine yönelime neden oldu. Erzincan'da Halk Eğitim Merkezi, kadınlar için gassallık kursu açtı. Kursa yoğun ilgi gösteren kadınlar, dizi sayesinde cenazeleri yıkayıp kefenleme konusunda bilgi ve deneyim kazanmak istiyorlar.

Dijital içerik platformunda yayınlanan "Gassal" dizisi, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Dizinini yayına girmesinin ardından gassallık mesleğine yönelim arttı.

Erzincan'da yoğun talep üzerine Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara gassallık kursu açıldı. Diziden etkilenen vatandaşlar yakınlarının cenazesini yıkamak ve kefenlemek için kurslara yoğun ilgi gösterdi.

Halk Eğitim Merkezi yetkilileri kurs için 50 kişilik kontenjan açtıklarını ve kısa zamanda başvuruların tamamlandığını aynı zamanda kurslara katılım oranının da yüksek olduğunu kaydetti.

Kurslarda kursiyerlere hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırıldı. Kursiyerler Gassal dizisinden etkilendiklerini ve bu nedenle Halk Eğitim Merkezine kurs talebinde bulunduklarını ifade ettiler. En büyük isteklerinin yakınlarının cenazelerini kendilerinin yıkayarak kefenlemek olduğunu belirten kadın kursiyerler, diziyle birlikte farkındalık kazandıklarını dile getirdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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