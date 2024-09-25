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Garson Heimlich Manevrası ile Müşteriyi Kurtardı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir tantuni işletmesinde yemek yerken boğazında yemek kalması sonucu nefessiz kalan müşteri, garsonun yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde boğazında yemek kalması sonucu nefessiz kalan müşteri garsonun Heimlich manevrasıyla son anda kurtarıldı.

Gölbaşı ilçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir tantuni işletmesine arkadaşlarıyla birlikte gelen bir müşteri yemek yediği esnada yemek boğazında kaldı. Yediği lokma boğazında kalan müşteri nefessiz kaldı. Arkadaşlarının yaptığı müdahaleler yetersiz kalınca durumu fark eden garsonlardan Habip Korkmaz, müşteriye Heimlich manevrasını uygulamaya başladı. Korkmaz'ın yaptığı müdahaleler sonucunda boğazda kalan yemek lokmasının çıkmasıyla müşteri yeniden nefes almaya başladı. Garsonun müdahalesiyle yeniden nefes alan müşteri çalışanlara teşekkür ederek iş yerinden ayrıldı. Yaşanılan olayı anlatan iş yeri çalışanlarından Doğukan Yetiş, "Dün akşam saatlerinde müşterimiz geldi. O sırada müşterilerimizden biri yemek yerken lokması boğazında kaldı. Yanında bulunan arkadaşlarından biri müdahale etmeye çalıştı, başaramadı. Daha sonra çalışanlarımızdan Habip isimli arkadaşımız heimlich manevrasıyla müşterimizi kurtardı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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