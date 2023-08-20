Garnizon Komutanı Necati Gündüz'den Kütahya OSB yönetimine veda ziyareti

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgenerl Necati Gündüz, emekliliğe ayrılması nedeniyle Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu'na veda ziyaretinde bulundu.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin hazır bulundu.

Ziyarette bir konuşma yapan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "İlimize olan destekleri, çabaları, özverili çalışmaları ve değerli katkılarından dolayı Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanımız Hv. Tuğg. Necati Gündüz'e şükranlarımızı sunuyoruz. Aile ve tüm sevdikleri ile birlikte, mutlu ve sağlıklı bir emeklilik hayatı diliyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Eskioğlu, Tuğg. Gündüz'e hediye takdim etti. - KÜTAHYA