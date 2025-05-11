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Garnizon Komutanı Ala'dan şehit annesine anlamı ziyaret

Garnizon Komutanı Ala'dan şehit annesine anlamı ziyaret
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Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, şehit annesi Bedriye Hamlı'yı evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, şehit annesi Bedriye Hamlı'yı evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve eşi Selda Ala, 18 Nisan 1992 yılında terör örgütü mensupları tarafından hunharca şehit edilen Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın 89 yaşındaki annesi Bedriye Hamlı'yı Anneler Günü nedeniyle sabah saatlerinde evinde ziyaret etti.

Bedriye Hamlı'nın elini öpüp, kırmızı bir gül vererek Aneler Günü'nü kutlayan Tümgeneral Ala, şehit annesinin hal ve hatırını sorarak, bir isteğinin olup olmadığını sordu.

Şehit annesi Bedriye Hamlı, "Oğlumu çok özledim, senin yolunu gözlüyordum. Sen de kızımla birlikte geldin, Allah sizden razı olsun. Sen oğlum gibisin, oğlum kokuyorsun. Seni doğuran, büyüten, yetiştiren annen hiç incinmesin, mekanı cennet olsun. Askerlerimiz bizim her şeyimiz. Sizin gibi duyarlı ve değerli komutanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah sayınızı artırsın. Allah ne muradınız varsa versin. Allah hiçbir askerimizin ayağına taş değdirmesin. Şehit annelerini hiçbir zaman unutmayan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her kademedeki personeline selam olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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