Galericiler İşlerinin Durma Noktasında

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde galericilik yapan Fuat Kesme işlerinin durma noktasında olduğunu söyledi. Kesme, "Daha önce yüksek modeller satıyorduk ama şu an yüksek modellere rağbet kalmadı. Hep düşük modelleri soruyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde tezgahı döndüremiyoruz. İflasın eşiğine geldik. İflasın eşinde de Allah yardımcınız olsun" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde galericilik yapan Fuat Kesme eskiden yüksek model araç sattıklarını ancak şu an müşterilerinin düşük model araç sorduğunu ifade etti. Anka Haber Ajansı'na galericilerin yaşadığı sorunları anlatan esnaf Fuat Kesme, "Vatandaşın alım gücü kalmamış, alamıyor, şikayetleniyor" dedi.

"Düşük model soruyorlar"

Yıllardır galericilik yaptığı söyleyen Fuat Kesme, yüksek model araçlara rağbet kalmadığını söyledi. Kredi ile araç verdiklerini ama şu anda kredilerin de kapalı olduğunu anlatan Kesme, şöyle konuştu:

"Yıllardır burada esnafım galericiyim. Daha önce yüksek modeller satıyorduk ama şu an yüksek modellere rağbet kalmadı. Hep düşük modelleri soruyor arkadaşlar. Gelen arkadaşlarımıza yani 100 bin, 200 bin, 300 bin en fazla 500 bin liraya kadar araba veriyoruz. Daha yükseğine gidemiyoruz. Vatandaşın alım gücü kalmamış alamıyor yani şikayetleniyor. Daha önce kredi çekiyordu kredi aşamasında da araç veriyorduk ama şu an krediler kapalı. Çekerse 300 bin lira bir kredi zaten 900 bin lira ödüyor, ondan da vatandaş uzak duruyor. Kredi kartları da ölü vatandaş alamıyor. Şu an orta kesime devam ediyoruz, yüksek kesime devam edemiyoruz.

"Borçlu çitfçi traktörünü satmak zorunda kaldı"

Geçen de bir çiftçimiz geldi daima müşterim. Normalde traktör işim yok ama o arkadaşımıza yardımcı olmak istedim. Değeri ederi bir milyon liraya aldım. 'Benim işim bozuk, mazotcuya para vereceğim, gübreciye para vereceğim, zehirciye para vereceğim, ödeyemedim' diye yanıma geldi. Ben de yardımcı oldum. Ederi 1 milyon liraydı motorunun, ben de 1 milyon liraya aldım mutlu ve bahtiyar bir şekilde gönderdim. Borcu aşağı yukarı 700-800 bin liraydı normalde buraya geldi. 'Sen ne verirsen ver ben senin verdiğine razıyım, sen ne dersen ona razıyım' dedi. Ben de vicdanım el vermedi. Bir milyon liraya motorunu aldım. Tüm borçlarını gitti kapattı. Galericiler bu gidişle dereye aşağı gideriz gibi düşünüyoruz çünkü alım satım bitti. Hiçbir şekilde tezgahı döndüremiyoruz. İflasın eşiğine geldik. İflasın eşinde de Allah yardımcınız olsun."