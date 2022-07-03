Galerici esnafı site içerisine noter istiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galerici esnafı site içerisine noter istiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Galerici esnafı site içerisine noter istiyor

Esnafın ve müşterilerin, araç satış işlemleri için Düzce Merkez'e gitmek zorunda kaldıklarını ileten Küçük Sanayi Galericiler Sitesi esnafı Emre Sertoğlu, "Yetkililerden senelerdir bu sorunun giderilmesine yönelik talebimiz var" dedi.

Esnafın ve müşterilerin, araç satış işlemleri için Düzce Merkez'e gitmek zorunda kaldıklarını ileten Küçük Sanayi Galericiler Sitesi esnafı Emre Sertoğlu, "Yetkililerden senelerdir bu sorunun giderilmesine yönelik talebimiz var" dedi.

Pazarlık sonrası satış işlemlerini gerçekleştirmek için Düzce Merkez'e gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden genç galerici Emre Sertoğlu, hem müşterilerden hem de çevre esnafından sık sık yakınlarda noter olması gerektiği yönünde talepler duyduğunu aktardı. Galericiler Sitesi'nin kurulduğu yıllardan beri bu problemin yaşandığına dikkat çeken Sert, "Biz galericiler olarak yetkililerden bu sorunun çözülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tragger Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title