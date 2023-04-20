Galeri İş Merkezi enkazında kalan 3 milyon değerindeki iş kıyafetleri hak sahibi tarafından toplandı

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerde etkilenen Diyarbakır'da, 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezinin enkazından 3 milyon değerindeki iş kıyafetlerinden geriye birkaç parça kaldı. Hak sahibi, ambalajlı olanları çuvallara doldurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 şehirden biri olan Diyarbakır'da 1'i boş 7 yapı yıkıldı. Bu yapılarda 400'den fazla vatandaş hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralı olarak kurtuldu.

Depremle birlikte arama çalışmaları tamamlandıktan sonra enkaz kaldırma işlemleri titiz bir şekilde yürütüldü. Merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeri İş Merkezinde 89 kişi hayatını kaybetti ve enkaz altında yüzlerce değerli eşyanın yanı sıra iş yerlerinin malzemeleri kaldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri depremin ilk olduğu andan itibaren 24 saat esasına göre burada güvenlik tedbiri aldı. Polis ekiplerinin görevli olmayan hiç kimsenin enkaz alanına görmesine izin vermediği belirtilirken, her çalışan kepçenin başında bir polis olduğu ve hafriyat temizleme sırasında titizlikle gözlem yaptığı alanda, aynı zamanda firma yetkilileri de gözlemci görevlendirdiği hafriyatın iki kez eleme işlemini yaparak, kamyonlara yüklendiği bu esnada çıkan maddi veya manevi değerli olan eşyaları topladı.

Enkaz kaldırma alanından sorumlu saha formeni Orhan Şener, Galeria İş Merkezinde enkaz kaldırma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Depremde sitenin B bloku yıkıldığını hatırlatan Şener, "Geri kalan üç blok vardı, onları yıktık. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İçinde değerli eşyalar çıktığı için çalışmalarımızı yavaş sürdürüyoruz. İnsanların eşyaları çıksın diye. Burada bulunan eşyaları tutanak halinde polis arkadaşlara teslim ediyoruz. Onlar da hak sahibine teslim ediyor" dedi. - DİYARBAKIR