Galatasaray taraftarlarından 200 aileye gıda yardımı - Haberler

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Galatasaray taraftarlarından 200 aileye gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Galatasaray taraftarlarından 200 aileye gıda yardımı

Samsun'un Bafra ilçesinde Galatasaray taraftar grubu UltrAslan Bafra Temsilciliği tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Galatasaray taraftar grubu UltrAslan Bafra Temsilciliği tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

Galatasaraylı taraftarlar maddi durumu zayıf olan ailelere Ramazan kolisi dağıtarak örnek bir çalışmaya imza attı. UltrAslan Bafra Koordinatörü Oğuzhan Ay öncülüğünde sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu, aralarında para toplayarak maddi durumu iyi olmayan 200 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İlçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerini tespit eden sarı kırmızı taraftarlar, aileleri kaldığı evlerinde ziyaret ederek gıda kolilerini teslim etti ve Ramazanlarını kutladı.

Oğuzhan Ay, "Ramazan ayı dolayısıyla 200 aileye gıda yardımında bulunarak ailelerin yüzünü güldürmeyi amaçladık. Ayrıca bu yardımda bizlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen büyüklerimize de ayrıca teşekkür ederiz" dedi. - SAMSUN

Galatasaray taraftarlarından 200 aileye gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Galatasaray, Ramazan, Samsun, Bafra, Yerel, Haberler

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