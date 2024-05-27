Galatasaray Taraftarları Taksim Meydanı'nda Fenerbahçe Amblemiyle Kutlama Yaptı

İstanbul'da Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından kutlamaları sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda Fenerbahçe ambleminin yer aldığı tabutla gezdi.

Dün Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray 24. kez şampiyonluk kupasına ulaşırken, taraftarlar yurdun dört bir yanında sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı. Bugün de Taksim Meydanı'nda araçlarıyla tur atarak şampiyonluğu kutlayan sarı-kırmızılı taraftarların bir aracın üzerine boş tabut koydukları görüldü. Tabutta Fenerbahçe ambleminin yer alması dikkat çekti. - İSTANBUL