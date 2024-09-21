Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın Zaferi Tatvan'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Zaferi Tatvan'da Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesi, Tatvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Taraftarlar, cadde ve sokaklarda araç konvoyları oluşturarak, zafer şarkıları eşliğinde bayraklarla kutlama yaptı.

Süper Lig'in dev derbisinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesini taraftarlar Bitlis'in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutladı.

Tatvan'ın en işlek caddelerinde araç konvoyları oluşturulurken, taraftarlar Galatasaray bayraklarıyla zafer şarkıları söyledi. Tatvan'daki Galatasaray taraftar gruplarının organize ettiği kutlamalar, şehrin dört bir yanında yankı buldu. Taraftarlar, Fenerbahçe karşısında alınan bu zaferin sezon boyunca devam etmesini dileyerek kutlamalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Galatasaray Fenerbahçe Tatvan bitlis Futbol Yerel Yaşam Spor

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

 Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

 Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor

Herkes bu kareyi konuşuyor
Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu

Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri! Sofyan Amrabat kimdir? Sofyan Amrabat kaç yaşında ve nereli? Dries Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında ve nereli? Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında ve nereli? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray- Fenerbahçe Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Atilla Karaoğlan Galatasaray karnesi ne? Atilla Karaoğlan kaç derbi yönetti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });