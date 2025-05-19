Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Almanya'da Coşkuyla Kutlandı

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) – Galatasaray'ın 25'inci kez şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Almanya'nın birçok kentinde taraftarlar sokaklara döküldü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşkuyla kutlamalar gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın ligde üst üste üçüncü ve toplam 25'inci kez şampiyon olması ve 5'inci yıldızı formasına eklemesi, yurt dışında da büyük sevinçle karşılandı. Almanya'da Berlin, Köln, Frankfurt, Hamburg, Dusiburg, Münih, Nürnberg başta olmak üzere birçok kentte Galatasaray taraftarları şehir meydanlarında bir araya gelerek şampiyonluğu halaylar çekip, Galatasaray marşını söyleyerek kutladı.

Ellerinde Galatasaray flamaları ve meşalelerle sokakları renklendiren taraftarlar, "5. Yıldız Cimbom'a Yakışır", "Şampiyon Cimbom" sloganları eşliğinde marşlar söyledi, davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği kutlamalarda, polis güvenlik önlemleri aldı.