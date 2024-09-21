Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Yendi, Taraftarlar Marmaris'te Coşkuyla Kutladı

Galatasaray'ın 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sarı kırmızılılar Marmaris sokaklarına döküldü. Taraftarlar konvoylar oluşturup marşlar eşliğinde tüm ilçeyi dolaştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenen Galatasaray'ın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tarafları da galibiyet coşkusunu sokaklarda ellerinde takım bayrakları ile konvoy yapıp tüm şehri marşlar ve kornalar ile turlayarak yaşadı. Marmaris ilçe merkezindeki meydanda buluşup toplanan Galatasaray taraftarları ellerinde meşaleler ile de coşku dolu anlar yaşarken, küçük çaplı çıkan tartışmalara polisler müdahale ederek kavgaların büyümesini engelledi. - MUĞLA