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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Yendi, Taraftarlar Marmaris'te Coşkuyla Kutladı

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Yendi, Taraftarlar Marmaris'te Coşkuyla Kutladı
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Marmaris'te sarı kırmızılı taraftarlar konvoylar oluşturarak galibiyet coşkusunu sokaklarda kutladı. Meydanda buluşan taraftarlar, meşalelerle coşku dolu anlar yaşarken, küçük çaplı çatışmalara polis müdahale etti.

Galatasaray'ın 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sarı kırmızılılar Marmaris sokaklarına döküldü. Taraftarlar konvoylar oluşturup marşlar eşliğinde tüm ilçeyi dolaştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenen Galatasaray'ın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tarafları da galibiyet coşkusunu sokaklarda ellerinde takım bayrakları ile konvoy yapıp tüm şehri marşlar ve kornalar ile turlayarak yaşadı. Marmaris ilçe merkezindeki meydanda buluşup toplanan Galatasaray taraftarları ellerinde meşaleler ile de coşku dolu anlar yaşarken, küçük çaplı çıkan tartışmalara polisler müdahale ederek kavgaların büyümesini engelledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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