Galata Kulesi'ne saat yansıtılarak geri sayım yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve video mapping yöntemiyle Galata Kulesi'ne yansıtılan "Hoşgeldin 2023" temalı video gösterisinin ardından Galata'ya yansıtılan saatle geri sayım yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve video mapping yöntemiyle Galata Kulesi'ne yansıtılan "Hoşgeldin 2023" temalı video gösterisinin ardından Galata'ya yansıtılan saatle geri sayım yapıldı. Galata Kulesi'ne yansıtılan video gösterimi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olan Galata Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan video mapping yöntemi ile görsel şov yapıldı. Galata Kulesi'ne yansıtılan "Hoşgeldin 2023" yazısının ardından saat yansıtılarak geri sayım yapıldı. Vatandaşlar, Galata Kulesi'ne yansıtılan videoya yoğun ilgi gösterdi. Coşkuyla 2023 yılına giren vatandaşlar, geri sayımda telefonlarıyla o anları kayda aldı. Yaşananlar, renkli görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL