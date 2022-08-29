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Gakko dayıdan duygulandıran hareket

Yerel Haberler

Gakko dayıdan duygulandıran hareket

Elazığ'da yapılan "30 Ağustos Zafer Bayramı" provasında Türk Bayrağı süslenmiş tören mangasını gören yaşlı amca, araçlara el sallayıp uğurladı.

Elazığ'da yapılan "30 Ağustos Zafer Bayramı" provasında Türk Bayrağı süslenmiş tören mangasını gören yaşlı amca, araçlara el sallayıp uğurladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir onur ve gururla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni geçit provası Elazığ Belediyesi hizmet binası önünde yapıldı. Çevredeki bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan görüntüde, Türk Bayrağı süslenmiş tören mangasını gören yaşlı amca mangayı el sallayarak uğurladı. Video sosyal medya hesaplarında oldukça ilgi gördü. Türk Bayrağını selamlayıp kolluk kuvvetlerine el sallayan yaşlı adam, görenlere duygu dolu anlar yaşattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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