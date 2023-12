GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'den 25 Aralık mesajı

TİM Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yayımladığı mesaj ile Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Mesajında Gaziantep'in fedakarlığına ve kahramanca mücadelesine dikkat çeken Kileci, "Bugün Gazi şehrimizin kahramanlığını, fedakarlığını, çektiği çileleri ve destansı direnişini daha yoğun hatırladığımız, yüreğimizde ve damarlarımızda akan kanımızda hissettiğimiz, Gaziantep'imizi Gazi yapan, bizi biz yapan bir gün. Ülkemiz dört bir yandan gözlerini kan bürümüş emperyalistler tarafından sarılınca yediden yetmişe milletimizin her bir ferdi düşmanla göğüs göğüse geldi. Gaziantep'imiz de bu bölgelerden biriydi. 11 ay boyunca Fransız kuşatmasına direnen şehrimiz düşmanın özgüvenini yerle bir ederek savaşmaya dair inancını kırmıştı. O kuşatma döneminde öğüttüğü acı zerdali çekirdeğinden un yapıp hayatta kalmaya çalışan, düşen 70 bin top mermisi ve bu süreçte verilen 6317 şehidine rağmen boyun eğmeyen Atalarımızın eşsiz fedakarlığı bugün Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasına büyük katkı sağlamıştır. Şahinbey, Şehitkamil, Yüzbaşı Kılıç Ali, Arslan Bey, Binbaşı Hamdi Bey ve nice Gaziantepli kahramanıyla bugün şehrimiz her sokağında her köşe başında şanlı tarihinin izlerini taşımaktadır. Şehrimizin var olma mücadelesine kayıtsız kalmayan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Şubat 1921'de şehrimize Gazi unvanı vererek Gaziantep'imizi onurlandırmıştır. Bir asır evvel hangi tehditlerle mücadele ettiğimizi ve bugün de aynı sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı çok iyi biliyoruz. Coğrafyamız güçlü ekonomi, güçlü ordu, güçlü Türkiye'yi zorunlu kılıyor. Bu düzende biz sanayiciler ve ihracatçılar olarak güçlü ekonomiyi inşa etmek ve daha ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu alanda yapabileceğimiz en büyük hizmetleri icra etmeye gayret ediyoruz. Bizim millet olarak üzerimize düşen ise bu şanlı tarihimizi muhafaza etmek ve gelecek nesillerimize nasıl bir mücadele sonunda bu toprakları vatan kıldığımızın bilincini aşılamaktır. Bu kutlu günde vatanımızın birliği, bağımsızlığı uğruna geçmişten günümüze şehit ve gazi olan milletimizin her bir ferdini minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP