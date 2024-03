Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Çanakkale Zaferi'ni Anlattı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Fikret Kileci mesajında, "Milletimizin azmi ve kahramanlığı, dönemin en büyük güçlerine; inancın ve birlikte başarmanın ne demek olduğunu göstermiştir" dedi.

Türk tarihinde derin bir iz bırakan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Fikret Kileci milletimizin insanüstü mücadelesi ve bağımsızlık arzusuna vurgu yaptı. Çanakkale Zaferi'ni destan kılan şehit ve gazilerimizin tarihte benzerine rastlanmayan bir zafere imza attığını belirten Kileci, "Çanakkale Savaşı kazananın da kaybedenin de canını çok yakan, toplamda 500 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği on binlerce insanın da yaralandığı tarihte iz bırakan bir savaştır. Dönemin en güçlü donanmalarıyla Çanakkale önlerinde demirleyen emperyal güçler Mustafa Kemal'i, Seyit Onbaşı'yı, Cevat Çobanlı'yı, Enver Paşa'yı, Tophaneli Hakkı Bey'i, Bigalı Mehmet Çavuş'u ve daha nice kahraman askerimizi geçememiştir. Milletimiz, mermisi bittiğinde kazma, kürek ve dipçikle düşmana hücum ederek kısıtlı imkanlarla nasıl zafer kazanılır göstermiştir. Çanakkale Zaferi milletimizin ulusal bağımsızlık bilincinin oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Vatanımızın her bir ferdinin yurdu koruma kararlılığını pekiştiren bu zafer, düşmanların dahi saygıyla andığı sayısız kahramanlık öyküsünü barındırmaktadır. O dönem işgal altındaki vatanlarını kurtarmak için bağımsızlık mücadelesi içindeki tüm milletlere ilham kaynağı olan atalarımızın bu destansı zaferi, bize inandığımızda neler yapabileceğimizi hatırlatan en büyük güçtür. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin hoşgörüsünün ve barışı tesis etme isteğinin tüm dünyaya duyurulduğu bir destandır. Modern Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşta ölen yabancı askerler ve ailelerine yönelik söylediği 'Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır' sözleri milletimizin benimsediği yüce değerleri yansıtmaktadır. 'Çanakkale Geçilmez' sözünün bağımsızlığımıza göz diken herkesin aklına kazınmasını sağlayan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Bugün çağın her nimetinden yararlanıyor ve özgürce yaşıyorsak; bugünler için verilen mücadeleye layık olarak vatanımızın yarınları için çalışmak, bizlerin üzerine düşen en önemli görevdir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP