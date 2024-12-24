GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu'ndan 25 Aralık mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Konukoğlu mesajında, 'Gaziantep'in kurtuluşu, şehrimizin tarihindeki en değerli ve gurur verici anlardan birini oluşturur. 25 Aralık 1921, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olarak, bu topraklarda sergilenen kahramanlığın en önemli sembolü olarak hafızalara kazınmıştır. Gaziantep halkı, kurtuluş mücadelesinin öncüsü olmuş, canını ve malını feda ederek şehrini işgalcilerden temizlemiş, bu büyük direnişiyle tüm dünyaya bağımsızlık ve vatan sevgisini en güçlü şekilde göstermiştir. Bugün, Gaziantep'in Kurtuluşu'nu anarken, bu fedakarlık ve kahramanlık mirasına sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Genç iş insanları olarak, bu mirası yaşatmak ve şehrimizi daha aydınlık yarınlara taşımak için üzerimize düşen görevi yerine getirme kararlılığındayız. İleriye dönük olarak, Gaziantep'in ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınması için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümünde, başta şehitlerimiz olmak üzere tüm gazilerimizi rahmetle anıyor, Gaziantep halkının her bir ferdine minnettar olduğumuzu belirtiyoruz. Bu kutlu günde, milletimizin birliği ve dirliği için verdiğimiz mücadeleye olan inancımızı yineleyerek, Gaziantep'i daha güçlü, refah içinde, mutlu bir şehir yapmak için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP