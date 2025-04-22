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GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu'ndan 23 Nisan mesajı
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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konukoğlu, mesajında, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara ve gençlere bayram olarak hediye etmesi, geleceğimize duyduğu güvenin en güzel ifadesidir. 23 Nisan, yalnızca çocukların bayramı değil; aynı zamanda milletimizin egemenlik hakkının ve demokrasiye olan bağlılığının da simgesidir. Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak bizler, gençlerimizin gücüne, potansiyeline ve yarının liderleri olma yolundaki kararlılığına yürekten inanıyoruz. Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdürüyoruz. Gençlerimize girişimcilik ruhu kazandırmak, onları ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü kılmak en önemli hedeflerimiz arasında. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, bugünün gençleriyle şekillenecek. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı günün tüm dünya çocuklarına barış ve umut getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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