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GAGİAD Başkanı Yiğitcan Konukoğlu'ndan 29 Ekim Mesajı

GAGİAD Başkanı Yiğitcan Konukoğlu'ndan 29 Ekim Mesajı
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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetimizin değerlerini vurguladı ve aydınlık bir gelecek için birliktelik çağrısında bulundu.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Konukoğlu Mesajında, "Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim şekli değil, aynı zamanda ulusumuzun çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinin de temelini oluşturmuştur. Cumhuriyetimiz, halk iradesinin egemenliğini esas alarak, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yerleşmesine imkan sağlamıştır. Bu değerler, toplumumuzun her kesimini kucaklayarak, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaktadır. Bizler, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak, bu değerleri yaşatmak ve geliştirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve korunmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin değerlerini koruyarak, daha aydınlık bir geleceğe birlikte yürümek dileğiyle" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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