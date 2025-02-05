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GAGİAD Başkanı Konukoğlu'ndan Depremin Yıl Dönümünde Mesaj

GAGİAD Başkanı Konukoğlu'ndan Depremin Yıl Dönümünde Mesaj
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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Konukoğlu mesajında, "6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu büyük felaketin ardından, geride kalanların yaralarını sarmak ve hayatta kalanlara umut aşılamak için gösterdiğimiz dayanışma, birlik ve beraberliğimizin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Depremin yol açtığı derin acıların yanı sıra, toplumsal bağlarımızı da pekiştirdiğine inanıyorum. Birlik içinde hareket ederek bu zorlu süreci aşmak ve daha güçlü bir geleceğe adım atmak için çaba göstermeliyiz. Bu acı gün, bizlere afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önemini bir kez daha hatırlattı. Her türlü zorlukta birbirimize destek olmalı, dayanışma ruhunu yaşatmalı ve birbirimize sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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