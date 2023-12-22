GAGİAD Başkanı Koçer: "Gaziantep'in kurtuluşunu kutlamanın gururunu yaşıyoruz"

Gaziantep, 25 Aralık'ta düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutluyor. Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, bu önemli gün dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinin büyük bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

Başkan Koçer, mesajında Gaziantep halkının tarih boyunca gösterdiği direniş ve birlik beraberlik ruhuyla öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, "25 Aralık 1921'de kurtuluşla sonuçlanan süreç boyunca Gaziantep halkı, zorluklara rağmen hiç ümidini kaybetmemiş, milli mücadeleye tam destek vermiş ve başarıyı göğüslemiştir. Gaziantep'imizin düşmana karşı destanlaşan direnişi, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden tüm halkın bir araya gelerek gösterdiği eşsiz bir dayanışma örneğidir. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu, sadece bir coğrafyanın değil, aynı zamanda bir milletin direniş azmi ve birlik beraberlik ruhunun zaferidir" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in kurtuluşunun sadece şehre değil, tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olduğunu dile getiren Koçer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de 'Onlar yalnız Gaziantep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar' şeklindeki övgüleri, bizler için büyük bir gurur kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda üzerimize daha fazla sorumluluk yüklemiştir. Bu kahramanlık destanını yaşatmak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu özel gün vesilesiyle, GAGİAD olarak Gaziantep halkıyla birlikte, geçmişten aldığımız güçle, şehrimize, bölgemize ve dolayısıyla ülkemize fayda sağlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi belirtmek isteriz" şeklinde konuştu.

GAGİAD Başkanı, mesajını şu ifadelerle tamamladı: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, Antep direnişinin simgesi olan Şahin Bey, Şehit Kamil, Karayılan ve Kuva-yi Milliye'nin ölümsüz tüm kahramanlarına bıraktıkları mirasın emin ellerde olduğunun sözünü veriyoruz." - GAZİANTEP