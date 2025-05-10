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G7'den Hindistan ve Pakistan'a Gerilimi Düşürme Çağrısı

G7'den Hindistan ve Pakistan'a Gerilimi Düşürme Çağrısı
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G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilimi ele alarak taraflara azami itidal çağrısında bulundu ve barışçıl bir çözüm için doğrudan diyaloğa girilmesini önerdi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada Hindistan ve Pakistan'a 'gerilimi düşürme' çağrısında bulunularak, "Olayları yakından izlemeye devam ediyor ve hızlı ve kalıcı bir diplomatik çözüme yönelik desteğimizi ifade ediyoruz" denildi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilime ilişkin ortak bir açıklama yayınladı. 22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısının "şiddetle kınandığı" vurgulanan açıklamada, "Hem Hindistan hem de Pakistan'a azami itidal çağrısında bulunuyoruz. Askeri gerilimin daha da tırmanması bölgesel istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Her iki taraftaki sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. G7 ülkelerinin barışçıl çözümü desteklediği kaydedilen açıklamada, "Her iki ülkeye de gerilimin derhal düşürülmesi ve barışçıl bir sonuca yönelik doğrudan diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz. Olayları yakından izlemeye devam ediyor ve hızlı ve kalıcı bir diplomatik çözüme yönelik desteğimizi ifade ediyoruz" denildi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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