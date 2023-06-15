Futbol yaz okulu kayıtları başladı

Tepebaşı Belediyesi'nin, 7-13 yaş arası çocuklar için düzenlediği Futbol Yaz Okulu için kayıtlar başladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin, 7-13 yaş arası çocuklar için düzenlediği Futbol Yaz Okulu için kayıtlar başladı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Futbol Yaz Okulu için kayıtlar başladı. 7-13 yaş arası çocukların ücretsiz olarak kayıt olabileceği yaz okulu programı, Behiç Erkin Spor Kompleksi, Esentepe Halı Sahası ve Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek. Kayıt olan minik sporcular 4 Temmuz'dan başlayıp 4 Eylül'e kadar ter dökecek. - ESKİŞEHİR