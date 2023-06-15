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Futbol yaz okulu kayıtları başladı

Futbol yaz okulu kayıtları başladı

Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi'nin, 7-13 yaş arası çocuklar için düzenlediği Futbol Yaz Okulu için kayıtlar başladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin, 7-13 yaş arası çocuklar için düzenlediği Futbol Yaz Okulu için kayıtlar başladı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Futbol Yaz Okulu için kayıtlar başladı. 7-13 yaş arası çocukların ücretsiz olarak kayıt olabileceği yaz okulu programı, Behiç Erkin Spor Kompleksi, Esentepe Halı Sahası ve Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek. Kayıt olan minik sporcular 4 Temmuz'dan başlayıp 4 Eylül'e kadar ter dökecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Behiç Erkin Tepebaşı Futbol Spor Yerel Haberler

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